Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Unfallflucht in Bodenwerder - Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Bodenwerder (ots)

Am vergangenen Freitag (09.04.2021) kam es in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Bodenwerder, Ernst-Reuter-Straße. Dabei wurde ein hellblauer Skoda Fabia Kombi mit HOL-Kennzeichen aan der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenshöhe ca. 1.500,00 EUR.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder, Tel.: 05533-97495-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell