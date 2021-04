Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Kinderwagen entwendet

Stadtoldendorf (ots)

Ein kurzer Zeitraum der Unaufmerksamkeit reichte aus - nach Rückkehr aus einer Bankfiliale an der Braaker Straße in Stadtoldendorf war der vor der Eingangstreppe abgestellte Kinderwagen weg...

Bereits am letzten Mittwoch, den 07.04.21, gegen 19:30 Uhr suchte ein Ehepaar mit ihrer knapp einjährigen Tochter den Servicebereich der Bank auf, einige Augenblicke später musste dann festgestellt werden, dass jemand den abgestellten Kinderwagen mitgenommen hatte.

Hierbei handelte es sich um einen Kombikinderwagen des Herstellers "Kinderkraft" mit grauen Bezugsstoffen und silbernem Rahmen mit auffälligen hellbraunen Ledergriffflächen.

Zwischenzeitlich wurde bei der Polizei in Stadtoldendorf eine Diebstahlsanzeige erstattet. Zeugen die den Vorgang in den Abendstunden an der zentral gelegenen Örtlichkeit bemerkt haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Stadtoldendorf in Kenntnis zu setzen (05532/504750).

