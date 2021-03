Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Einbruch in Scheune +++ Aurich - Radfahrer in Innenstadt kontrolliert +++ Ihlow - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Einbruch in Schneune

In Wiesmoor sind Unbekannte in eine Scheune eingebrochen. Die Tatzeit erstreckt sich von Freitag, 12.03.2021, 10 Uhr, bis Donnerstag, 25.03.2021, 13 Uhr. Die Täter verschafften sich in dem genannten Zeitraum offenbar Zutritt zu der Scheune in der Straße Erste Reihe und entwendeten unter anderem eine Motorsäge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer in Innenstadt kontrolliert

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle hat die Polizei am Donnerstag im Stadtgebiet Aurich zahlreiche Radfahrer kontrolliert. Insgesamt überprüften die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf der Fockenbollwerkstraße und am Pferdemarkt mehr als 240 Fahrradfahrer. In 37 Fällen stellte die Polizei Mängel an den Fahrrädern fest: Beispielsweise waren Beleuchtung oder Bremsen nicht ausreichend funktionstüchtig oder es fehlte die Klingel. Darüber hinaus wurden vier Handyverstöße geahndet. Wer sein Handy auf dem Fahrrad benutzt, muss ein Bußgeld in Höhe von mindestens 55 Euro entrichten. Die Polizei Aurich/Wittmund wird in den nächsten Wochen weitere Kontrollen dieser Art durchführen.

Ihlow - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Transporters wurde am Donnerstagabend in Ihlow von der Polizei angehalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stand er offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin durch die Beamten sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

