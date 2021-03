Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag auf einem Parkplatz in Esens. Vor einem Testzentrum in der Walpurgisstraße stieß ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen blauen VW Polo. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zu dem Unfall kam es zwischen 9.40 Uhr und 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell