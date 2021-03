Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Pedelec-Fahrerin angefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Eine 15-Jährige ist am Mittwoch in Großheide bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das Mädchen war nach ersten Erkenntnissen gegen 16.20 Uhr mit einem Pedelec auf der Heerstraße unterwegs und überquerte den Königsweg. Ein 37 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem VW auf dem Königsweg fuhr, musste stark abbremsen, um einen direkten Zusammenprall zu verhindern. Die 15-Jährige streifte das Fahrzeug dennoch und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

