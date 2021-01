Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Emder Binnenhafen

EmdenEmden (ots)

Am heutigen Tage, gegen 14:30 Uhr, berührte ein 28 jähriger deutscher Matrose, bei Wartungsarbeiten auf einem deutschen Tankmotorschiff, versehentlich den Hebel für eine angehängte Förderpumpe und setzte diese damit in Betrieb. Dadurch gelangten ca. 10 Liter Gasöl in den Stichkanal des Binnenhafens Emden. Ölbekämpfungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet. Mitarbeiter der Fachbehörde der Stadt Emden und der Hafenbehörde Emden sind vor Ort. Die WSP-Emden nahm die Ermittlungen auf.

