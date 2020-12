Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung auf der Leda bei Leer

Am 28.12.2020 kam es im Bereich der Stadt Leer auf der Leda, ca. 200 Meter oberhalb der Schleuse, zu einer Gewässerverunreinigung mit einer vermutlich mineralölhaltigen Flüssigkeit. Eine Fläche von ca. 100 Meter x 20 Meter wurde dabei mit einer dünnen Schicht an der Oberfläche verunreinigt. Die Wasserschutzpolizei Emden nahm die Ermittlungen auf. Diese dauern zur Zeit noch an.

