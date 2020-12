Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Binnenhafen Emden

EmdenEmden (ots)

Am 27.12.2020, ca. 15.00 Uhr kam es im Binnenhafen Emden zu einer Gewässerverunreinigung durch mineralölhaltiges Bilgenwasser. Verursacht wurde die GVU durch einen im Hafen liegenden ehemalige Fischkutter. Sturmbedingt gelangte Wasser in das Fahrzeug welches zu sinken drohte. Daher mußte die Feuerwehr Emden den Kutter lenzen. Dabei gelangte das Bilgenwasser in das Gewässer des Binnenhafen. Es kam zu keinem Personenschaden.

