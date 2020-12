Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Hafen von Norddeich

EmdenEmden (ots)

Bislang unbekannte(r) Täter verunreinigte(n) vermutlich in den Morgenstunden am 10.12.2020 das Hafenwasser des Westhafens in Norddeich. Die mineralölhaltigen Stoffe breiteten sich auf einer Fläche von ca. 500 m² aus.

Mitarbeiter der zuständigen Behörden (Hafenkapitän/NPorts, Fachdienst Umwelt) erschienen vor Ort. Die Bekämpfung der Verunreinigung erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Norden, mittels auf der Wasseroberfläche ausgebrachter Ölauffangschlängel.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Emden dauern an.

