Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nauroth- Heckenbrand

Nauroth (ots)

Am 17.09.2020, gegen 18:15 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle in Montabaur der Brand einer Hecke im Ortsbereich Nauroth gemeldet. Ein Anwohner hatte durch unsachgemäßen Umgang mit Werkzeugen eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt. Eine Löschgruppe der Feuerwehr Elkenroth/Nauroth hatte den Brand schnell abgelöscht.

