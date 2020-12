Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schiffskollision im Braker Hafen endet mit Sachschaden

BrakeBrake (ots)

Am 09.12.2020, gegen 09:25 Uhr, beabsichtigte ein unter der Flagge von Antigua & Barbuda fahrendes Seeschiff an der Nordpier des Hafens Brake anzulegen. Da im Hafen von Brake auch derzeit Baggerarbeiten stattfinden, lagen zwei Arbeitsfahrzeuge und ein Ponton nebeneinandergekoppelt in unmittelbarer Nähe fest an der Nordpier. Da zum Zeitpunkt des Anlegemanövers ein Ebbstrom anlag, fuhr der Kapitän zunächst eine kurze Strecke am Liegeplatz vorbei, wendete über Backbord und fuhr wieder zurück, um dann anschließend ein weiteres Wendemanöver durchführen zu lassen. Bei der dann folgenden Ansteuerung an den zugewiesenen Liegeplatz schätzte der Kapitän nach ersten Aussagen den Ebbstrom falsch ein und kollidierte mit seiner Steuerbordseite mit dem außenliegenden Arbeitsfahrzeug. Bedingt dadurch, dass die Arbeitsfahrzeuge und der Ponton aneinandergekoppelt waren, wurden die Arbeitsfahrzeuge leicht beschädigt. Das Seeschiff hingegen hat sich auf der Steuerbordseite einen Ballastwassertank ca. 1 Meter oberhalb der Wasserlinie auf einer Länge von ca. 1 Meter aufgerissen. Diese Beschädigung führte dazu, dass die benachrichtigte Berufsgenossenschaft Verkehr, Abteilung Schiffssicherheit, ein Auslaufverbot erlassen hat. Dieses gilt bis zur Besichtigung der Klassifikationsgesellschaft und kann erst dann wieder aufgehoben werden. Glücklicherweise kam es bei der Kollision zu keinem Personenschaden oder einem Schadstoffaustritt; es blieb bei dem Sachschaden, dessen Höhe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden kann. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Brake zum Schiffsunfall dauern an.

