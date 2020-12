Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Notankerung und Notschleppung eines Binnenschiffes auf der Hunte

Am 10.12.2020 kam es vormittags zu einem Notschleppeinsatz: Auf einem niederländischen Binnenschiff, das auf der Hunte in Richtung Oldenburg fuhr, kam es plötzlich zu einem Maschinenausfall. Das Schiff konnte einen Anker fallen lassen, so dass das Schiff nicht an einer Böschung anfuhr. Ein ebenfalls in Richtung Oldenburg fahrendes Binnenschiff konnte den Havaristen längsseits koppeln. Beide sind dann ohne weitere Schäden in Oldenburg angekommen. Dort wurde die Ursache von Beamten der Wasserschutzpolizeistation Brake festgestellt: An der Einspritzpumpe, die die Maschine des Binnenschiffes mit Kraftstoff versorgt, kam es zu einem Bruch eines Zahnrades. Dieses ist dafür zuständig, im richtigen Moment Diesel in die Maschine einzuspritzen. Nach dem Bruch dieses Zahnrades wurde kein Kraftstoff mehr eingespritzt - die Maschine blieb stehen. Bis zur Reparatur bleibt das Binnenschiff in Oldenburg liegen.

