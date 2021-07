Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Möhnesee (ots)

An der Seeuferstraße in Stockum, Nähe des Stockumer Damms, wurde zwischen Mittwoch (14. Juli), 19.00 Uhr und Donnerstag, 06.20 Uhr, ein Zigarettenautomat aufgebrochen. In der Biberstraße konnte die dazugehörige, leere Geldkassette aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise auf den Aufbruch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

