Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Karte gestohlen! Sperren und Anzeige erstatten! Ladendiebe mit Drogen

Iserlohn (ots)

Neun Monate nach dem Diebstahl ihrer Geldbörse hat eine 51-jährige Iserlohnerin am Mittwoch Anzeige erstattet. Ein Unbekannter hat seitdem fleißig mit ihrer Bankkarte eingekauft. Es muss an einem Juni-Nachmittag in der Iserlohner Innenstadt passiert sein: In dem einen Geschäft hatte sie noch bezahlt, im nächsten ging der Griff in die offen stehende Handtasche ins Leere: Ihr Portemonnaie war offenbar gestohlen worden. Sie ließ die Bankkarte telefonisch sperren, verzichtete jedoch auf eine Anzeige bei der Polizei.

Im November flatterte ihr zum ersten Male Post von einem Inkassounternehmen auf den Tisch. Offenbar wurde mit der geklauten Karte per Lasteinzug (Unterschrift) eingekauft. Viermal gelang dem Täter oder der Täterin der Einkauf in Modeläden und Baumärkten. Erst um sich zu entlasten und auf Anraten der Inkassounternehmen erstattete die Iserlohnerin nun Anzeige.

Eine umgehende Anzeige hätte möglicherweise den Ärger erspart: Banken sperren kurzfristig nur PIN-basierte Kartenzahlungen. Das sollten Betroffene auch umgehend veranlassen. Doch beim Einkaufen wird die PIN nicht immer abgefragt. Im Rahmen der Anzeigenerstattung veranlasst die Polizei für gestohlene deutsche Debitkarten (im Volksmund immer noch als "EC-Karte" bekannt) eine so genannte KUNO-Kartensperre. Das verhindert im Normalfall auch Zahlungen im Handel per Einzugs-Lastschrift-Verfahren mit Unterschrift ("ELV") und greift kurzfristig. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, sollten sich Kartennutzer neben der Kontonummer auch die Kartenfolgenummer daheim notieren. Dann muss nicht das gesamte Konto gesperrt werden. Der Ehegatte könnte also seine Karte fürs Gemeinschaftskonto weiter nutzen.

Ein Ladendetektiv erwischte am Mittwochnachmittag ein Paar in einem Geschäft am Theodor-Heuss-Ring beim Ladendiebstahl. Als die 39-jährige Frau und ihr 43-jähriger Begleiter im Büro auspackten, fiel ein Beutelchen mit weißem Pulver auf den Boden. Die Polizei stellte eine größere Anzahl von Beuteln sicher. Gegen beide wurde eine Anzeige geschrieben wegen Ladendiebstahls. Gegen die Frau wird nun außerdem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell