Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Graffiti-Sprayer in Ober Roden festgenommen

Rödermark-Ober Roden (ots)

Nachdem sie am Montagabend im Bahnhof Rödermark-Ober Roden eine S-Bahn mit Graffiti besprüht hatten, wurde nach einer kurzen Fahndung ein 30-jähriger Mann aus Gießen und ein 42-jähriger Offenbacher festgenommen. Gegen 22 Uhr hatten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn AG zwei Personen in den Gleisen des Bahnhofes erkannt, die dort eine S-Bahn mit Farbe besprühten. Nachdem die Meldung bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main einging und eine Fahndung eingeleitet wurde, hatten die Männer bereits die Gleisanlagen verlassen. Wenig später konnten sie von einer Streife der Polizeistation Dietzenbach im Umfeld des Bahnhofes gestellt, festgenommen und später einer Streife der Bundespolizei übergeben werden. Bei ihnen konnten neben 17 Farbspraydosen auch Handschuhe mit Farbanhaftungen gefunden und sichergestellt werden. Bei der Überprüfung der im Bahnhof abgestellten S-Bahnen, wurde ein Wagen festgestellt, der auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern mit Farbe besprüht war. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung, wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

