Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Schlägerei am Bahnhof Neu Isenburg

Neu Isenburg (ots)

Zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen kam es am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, am Bahnhof Neu Isenburg. Nachdem eine S-Bahn der Linie 3 eingefahren war, verließen zwei Männer im Alter von 20 und 19 Jahren die S-Bahn und wurden noch am Bahnsteig von sechs anderen Jugendlichen angegriffen. Mit Schlägen und Tritten wurden die zwei aus Neu Isenburg stammenden Männer traktiert. Danach flüchteten die Täter aus dem Bahnhof. Die zwei Opfer zogen sich bei dem Angriff Schürfwunden und Prellungen zu. Nach Einleitung einer Fahndung konnten drei Täter, im Alter 17,18 u. 20 Jahren, noch im Umfeld des Bahnhofes von einer Streife der Polizei Neu Isenburg gestellt und festgenommen werden. Nach Feststellung der Personalien wurden die Drei wieder auf freien Fuß gesetzt. Die abschließenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen

