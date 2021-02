Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bissiger Reisender im Regionalexpress

Wächtersbach/Main-Kinzig-Kreis (ots)

Mit einem noch unbekannten bissigen Reisenden bekam es am Montagabend eine 63-jährige Zugbegleiterin zu tun, als sie gegen 18 Uhr die Fahrkarten der Reisenden in einem Regionalexpress überprüfte. Als sie den Mann kontrollieren wollte, zeigte der zwar einen Fahrschein vor, weigerte sich aber die Fahrkarte zur Überprüfung auszuhändigen. Immer wieder hielt er ihn der Zugbegleiterin kurz vor, um ihn dann wieder wegzuziehen. Als es der Zugbegleiterin jedoch gelang den Fahrschein festzuhalten, ging er sofort auf die Frau los, hielt sie fest und versuchte ihr mehrfach in den Arm zu beißen. Allerdings hatte der Mann wohl vergessen, dass er wie vorgeschrieben eine "MNB" trug. Die erschwerte das Beißen erheblich , was die Zugbegleiterin letztlich vor Verletzungen schützte. Um sich nicht weitere Attacken auszusetzen, warf die Zugbegleiterin den Fahrschein auf den Boden und flüchtete aus dem Wagen. Inzwischen war der Zug im Bahnhof Wächtersbach eingefahren, was der Mann zur Flucht nutzte.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat gegen den noch unbekannten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. Hinweise zu dem bissigen Reisenden können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell