BPOL-F: Lokführer am Bahnhof Langen mit Reizgas attackiert

Langen/Landkreis Offenbach (ots)

Im Bahnhof Langen wurde am Montagabend ein 42-jähriger Lokführer einer S-Bahn grundlos mit Reizgas angegriffen.

Nach Aussage des Lokführers war er um 18.20 Uhr im Bahnhof Langen eingefahren, als zwei jüngere Männer vom Bahnsteig an der Fensterscheibe der S-Bahn klopften und wissen wollten, ob die S-Bahn nach Frankfurt fahren würde. Als er den Männern erklärte, dass er in Richtung Darmstadt fährt, wurde er plötzlich durch die geöffnete Scheibe mit Reizgas besprüht. Unmittelbar nach dem Angriff flüchteten die beiden Männer, die der Lokführer nicht mehr genauer beschreiben konnte, vom Bahnsteig. Sofort nach Eingang der Meldung leitete die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main eine Fahndung ein und der Bereich um den Langener Bahnhof wurde gemeinsam mit Kollegen der Landespolizei abgesucht. Tatverdächtige Personen konnten hierbei leider nicht mehr festgestellt werden.

Der Lokführer zog sich durch das Reizgas eine starke Augenreizung zu, die noch am Bahnhof von Rettungssanitätern versorgt wurde. Seinen Dienst konnte er nicht mehr fortsetzen, so dass ein Ersatzlokführer die S-Bahn übernehmen musste. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt drei S-Bahnen zu Verspätungen. Die Bundespolizei hat gegen die noch unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen die Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

