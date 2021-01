Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zug der Hessischen Landesbahn kollidiert mit Einkaufswagen

Frankfurt am Main (ots)

Am Donnerstagabend ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass im Bereich des Bahnhof Frankfurt am Main Ost ein Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) mit einem Gegenstand kollidiert sei. Beamte der Bundespolizei konnten vor Ort feststellen, dass der Zug gegen 21.20 Uhr einen Einkaufswagen überfahren hatte, den unbekannte Täter ins Gleis gelegt haben. Als der Zug in den Bereich einfuhr, hatte der Lokführer einen Gegenstand im Gleis bemerkt und eine Notbremsung eingeleitet. Dies konnte aber letztlich die Kollision nicht mehr verhindern. Im Zug wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Einkaufswagen verkeilte sich bei dem Aufprall so stark unter der Lok, dass ihn erst Techniker der HLB entfernen konnten. Der Zug musste letztlich in Frankfurt Ost aus dem Verkehr genommen werden. Die Bundespolizei hat gegen die noch unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Zu dem Vorfall werden Zeugen gesucht, die gebeten werden sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

