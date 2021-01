Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kofferdieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Montagmittag einen 36-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der am vergangenen Freitag (22.01.21) einem 59-jährigen Reisenden den Koffer gestohlen hatte. Aufgrund von Bildern der Videoüberwachung im Frankfurter Hauptbahnhof hatte eine Streife den Mann erkannt und festgenommen. In der Wache gab er den Diebstahl des Koffers zu, wollte sich aber über dessen Verbleib nicht äußern. Nachdem bei dem 36-Jährigen eine geringe Menge Heroin gefunden wurde, musste das Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls um den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erweitert werden. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt.

