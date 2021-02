Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Bundespolizei sucht Zeugen

Groß Gerau (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Samstagmorgen einen größeren Tisch mit Metallfüßen am Bahnhof Groß Gerau Dornberg ins Gleis geworfen hatten, mit dem wenig später ein Güterzug kollidierte. Der Lokführer hatte gegen 1.30 Uhr einen Gegenstand in den Gleisen erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet, was aber die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Beim Halt im Bahnhof Groß Gerau konnte der Lokführer dann feststellen, dass ein größere Metallteil sich unter der Lok verkeilt hatte und leichtere Beschädigungen verursacht hatte. Eine Streife der Bundespolizei suchte den Streckenbereich bei Dornberg ab und konnte dort die Überreste eines Holztisches feststellen. Die massiven Metallfüße des Tisches waren abgerissen, wobei sich einer unter der Lok verkeilte. Bis alle Gegenstände aus dem Gleis entfernt waren und der Zug weiterfahren konnte, kam es bei insgesamt vier Personenzügen zu Verspätungen. Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

