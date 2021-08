Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht in der Elfelderstraße

Bosenheim (ots)

Im Zeitraum Mittwoch 11.08.2021, 15 Uhr, bis Donnerstag 12.08.2021, 9 Uhr, wurde ein geparkter weißer Hyundai i10 in der Elfelderstraße in Bad Kreuznach, Stadtteil Bosenheim, durch ein unbekanntes Fahrzeug im vorderen rechten Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu der Unfallflucht an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell