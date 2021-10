Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Nachdem es am Sonntagnachmittag zu einem Tötungsdelikt in einer Wohnung in Marl gekommen ist, wurde gestern ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen 62-Jährigen, der in Marl wohnt, erlassen. Der Tatverdächtige wurde vor dem Amtsgericht in Gelsenkirchen der zuständigen Amtsrichterin vorgeführt. Dem Beschuldigten wird Totschlag vorgeworfen.

Neben dem 62-Jährigen wurden am Sonntag noch zwei weitere Männer (26 und 53 Jahre) und eine Frau (22 Jahre) am Tatort in der Wohnung vorläufig festgenommen. Sie wurden inzwischen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Am Sonntag war die Polizei zu einem Einsatz im Stadtteil Drewer mit einem tödlich verletzten Mann (31 J. wohnhaft in Coesfeld) gerufen worden. Die anschließende Obduktion ergab, dass der Mann an einer Stichverletzung verstarb.

Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Staatsanwalt Owusu-Ankomah

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissarin Katja Meyer

