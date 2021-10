Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 12.30 Uhr, war ein 60-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Westerholter Straße in Richtung Mühlenstraße unterwegs. Er beabsichtigte nach links auf die Straße "Auf dem Hochstück" abzubiegen, musste jedoch aufgrund des Gegenverkehrs noch warten. Dabei fuhr ihm ein 19-jähriger Recklinghäuser mit seinem Auto von hinten auf. Die beiden Fahrer sowie die 19-jährige Beifahrerin des Recklinghäusers, die in Gladbeck wohnt, zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Rettungskräfte fuhren die zwei schwer verletzten 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Der leicht verletzte Gelsenkirchener verblieb vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

