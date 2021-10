Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wende im Fall des verprügelten Marlers

Recklinghausen (ots)

Die Ermittlungen nach einer gefährlichen Köperverletzung auf der Bahnhofstraße vergangene Woche haben ergeben, dass sich der angezeigte Fall anders zugetragen hat. Wie sich herausstellte, wurde der 22-Jährige Marler nicht von mehreren unbekannten Täter verletzt, sondern von einem 20-jährigen Bekannten aus Marl, mit dem er zuvor in Streit geraten war. Demnach hat der 20-Jährige den 22-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Bei der Polizei wurde eine Mordkommission eingerichtet. Der 20-jährige mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen kam er vor einen Haftrichter. Mittlerweile sitzt der junge Mann - wegen gefährlicher Körperverletzung - in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Gesundheitszustand des verletzten 22-Jährigen ist inzwischen stabil. Er ist außer Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell