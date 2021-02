Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Hagen (ots)

Bereits am Samstag, den 12.09.2020, kam es in einer Gaststätte in Hagen zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 28-Jährigen. Ein Unbekannter entwendete ihm sein mitgeführtes Mobiltelefon aus der Hosentasche.

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen männlichen Tatverdächtigen.

Nun liegt ein Beschluss des Gerichts zur Veröffentlichung der Aufnahmen vor, welche den Täter zeigen. Hinweise zur Identität des Mannes oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 entgegen.

Über folgenden Link gelangen Sie zu den Fotos: https://url.nrw/tv03022021

