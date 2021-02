Polizei Hagen

POL-HA: Angeketteter E-Scooter entwendet

Hagen (ots)

Auf dem Berliner Platz wurde am Mittwoch gegen 02 Uhr ein E-Scooter entwendet. Der 40-jährige Besitzer aus Hagen hatte den Roller in der Nähe des Taxistandes unter dem Unterstand abgestellt und mit einer Kette gesichert. Als er nach dem E-Scooter sehen wollte, war dieser verschwunden. Der 40-Jährige gab bei der Polizei an, dass ein Taxifahrer drei unbekannte männliche Jugendliche gesehen habe, die den E-Scooter mitgenommen haben. Sie seien dann in Richtung Altenhagen gegangen. Die Polizei Hagen bittet um weitere Zeugenhinweise, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Rollers machen können. Zeugen können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen melden. (ra)

