POL-HA: Zeugen nach zwei Firmeneinbrüchen gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstag (02.02.2021) gegen 02:00 Uhr in zwei Firmen in der Herdecker Straße ein.

Am Dienstagmorgen wurde ein Mitarbeiter zunächst gegen 06:00 Uhr auf den Einbruch in seine Werkstatt aufmerksam, die Täter durchsuchten große Teile des Objekts. Gegen 07:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer benachbarten Firma ebenfalls einen Einbruch fest. Auch hier verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt und durchsuchten das Gebäude.

Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Täter unter anderem Metall und Werkzeuge. Eine Überwachungskamera zeigte zwei männliche Tatverdächtige in einem der Objekte.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

