Polizei Hagen

POL-HA: 88-jährige Seniorin innerhalb weniger Tage zweimal überfallen und schwer verletzt - Polizei sucht dringend Zeugen

Hagen (ots)

Eine Hagener Seniorin ist Ende Januar zweimal Opfer eines Raubüberfalls geworden und bei einer Tat sogar schwer verletzt worden. Im ersten Fall wurde der 88-Jährigen am Freitag, den 22.01.2021, gegen 12.30 Uhr in Höhe des Hauses Gutenbergstraße 34 gewaltsam ihre Handtasche mit Bargeld entrissen. Der Täter flüchtete sodann über die Dömbergstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Frau möglicherweise bereits vorher auf der Lange Straße beim Einkaufen beobachtet und anschließend verfolgt. Im zweiten Fall, über den bereits am 27.01.2021 berichtet wurde, ging der Täter deutlich brutaler vor. Die Seniorin befand sich hier am Dienstag, den 26.01.2021, gegen 12.10 Uhr, auf einem Fußweg an der Bachstraße 74, als sie plötzlich von hinten geschubst wurde und zu Boden ging. Im Nachhinein stellte sich im Krankenhaus heraus, dass die ältere Dame bei dem Sturz schwer verletzt wurde. Der Täter erbeutete die Tasche der Frau, in der sich unter anderem ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag befand. Er flüchtete in Richtung Gutenbergstraße. Der Täter aus der ersten Tat vom 22.01.2021 konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, Schnauzbart (war kurz sichtbar), schlanke Statur, trug eine blaue OP-Maske, bekleidet mit schwarzer Steppjacke und einem Kapuzenpullover mit leuchtendroter Kapuzenmusterung, bei dem die Kapuze aufgesetzt war. Der Täter aus der zweiten Tat vom 26.01.2021 soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben und trug bei Tatausführung eine schwarze Jacke und eine rot-schwarze Mütze. Aufgrund der Gesamtumstände erscheint es wahrscheinlich, dass es sich bei beiden Taten um den gleichen Täter gehandelt hat. Die Polizei fragt, wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann. Bitte unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ts)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell