Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Verbrauchermarkt in Oesede von Einbrechern heimgesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen in einen Verbrauchermarkt an der Glückaufstraße ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 02 und 03.15 Uhr Zutritt zu dem Gebäude, erlangten jedoch nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut und flüchteten unerkannt. Die Ermittler der Polizei in Georgsmarienhütte bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

