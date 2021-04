Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Gebührenautomat von Tankstellengelände gestohlen

Osnabrück (ots)

Von einem Tankstellengelände an der Alten Poststraße entwendete ein unbekannter Täter am Montagabend einen Gebührenautomaten. Dieser begab sich zwischen 23.45 und 23.55 Uhr auf das Gelände, machte sich gewaltsam an der Sicherung des Automaten zu schaffen und flüchtete schließlich mit dem Gerät in unbekannte Richtung. Wer im Bereich Bohmter Straße/Alte Poststraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell