POL-OS: Osnabrück: Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Osnabrück (ots)

Am Montagabend konnte die Polizei einen 19-Jährigen vor dem Verlust seines Fahrrades bewahren. Der junge Mann war gegen 22.15 Uhr mit seinem schwarzen Trekkingrad im Auftrag eines Lieferdienstes in die Buersche Straße unterwegs. Auf Höhe der Kölner Straße lies der 19-Jährige sein Fahrrad für einige Sekunden aus den Augen, um eine Lieferung zu übergeben. Genau dieses Zeitfenster nutzte ein 40-Jähriger aus, stahl das Zweirad und flüchtete in unbekannte Richtung. Als der Lieferbote zurückkehrte, musste er das Fehlen seines Trekkingrads feststellen. Er informierte umgehend die Polizei und teilte den Beamten eine detaillierte Beschreibung seines Fahrrads mit. Die Polizisten suchten mit mehreren Streifenwagen das Umfeld des Tatortes ab. Gegen 23.05 Uhr stellten die Beamten in der Eisenbahnstraße eine männliche Person auf einem Fahrrad fest, auf das die Beschreibung des Lieferboten zutraf. Als der Radfahrer kontrolliert werden sollte, beschleunigte dieser zunächst und versuchte zu flüchten. Der Mann konnte jedoch kurze Zeit später im Bereich einer Tankstelle an der Buerschen Straße angetroffen und kontrolliert werden. Das Fahrrad hatte er einige Meter zuvor abgestellt. In einer ersten Befragung gab der 40-jährige Osnabrücker, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, den Diebstahl des Fahrrades zu. Die Polizisten durchsuchten den Dieb und fanden dabei eine Handyhalterung sowie Lichthalterungen, die der Mann zuvor von dem gestohlenen Fahrrad abmontiert hatte. Zudem wurden zwei Zangen in seinem Rucksack aufgefunden. Die Beamten nahmen den 40-jährigen Täter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück fest. Jetzt prüft ein Richter, ob ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt werden kann. Das Fahrrad sowie die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

