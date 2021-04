Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerer Unfall auf der L85

Bissendorf (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der L85 (Georgsmarienhütte Straße) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.50 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Mercedes aus Bissendorf kommend in Richtung Borgloh unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Bissendorf beabsichtigte die junge Frau nach links auf die Auffahrt zur A30 einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 60-jährigen Motorradfahrers, der ihr aus Richtung Borgloh entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann aus Bad Rothenfelde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die L85 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

