Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Geschäfte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen /-Süd /-MitteStuttgart-Vaihingen /-Süd /-Mitte (ots)

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag (12.12.2020) in eine Apotheke an der Hauptstraße in Vaihingen sowie in eine Bäckerei an der Heusteigstraße in Stuttgart-Süd eingebrochen. Bei zwei weiteren Geschäften, ein Frisörsalon sowie eine Boutique, blieb es beim Versuch. An der Hauptstraße verschafften sich die Täter zwischen 19.30 Uhr und 08.15 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zutritt zur Apotheke und brachen im Inneren einen Schrank auf. Ob sie tatsächlich Beute machten, ist derzeit noch unklar. Zwischen 20.30 Uhr und 05.45 Uhr drangen Unbekannte in eine Bäckerei an der Heusteigstraße ein und stahlen Lebensmittel im Wert von rund 50 Euro. Darüber hinaus machten sich Unbekannte an einer Eingangstüre einer Boutique an der Tübinger Straße sowie an einer Türe eines Frisörsalons an der Wilhelmstraße zu schaffen. In diesen beiden Fällen gelang es den Unbekannten nicht, in die Räume einzudringen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200, sich an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 bzw. sich an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

