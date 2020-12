Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw überschlagen

Stuttgart-ZuffenhausenStuttgart-Zuffenhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag (13.12.2020) hat sich in der Ludwigsburger Straße bei einem Verkehrsunfall ein 35-jähriger Pkw-Lenker leicht verletzt. Der Fahrer eines VW Polo, der die Ludwigsburger Straße in Richtung Heilbronner Straße befuhr, kam gegen 14.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Ampelmast und überschlug sich anschließend. Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Versorgung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 25.000 Euro.

