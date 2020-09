Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektion Rheingau-Taunus - Politische Versammlungen in Idstein friedlich verlaufen

Wiesbaden (ots)

(pa)In Idstein sind am Freitagabend zwei politische Versammlungen ohne besondere Vorkommnisse abgehalten worden. An der Veranstaltung einer Partei in der Idsteiner Stadthalle, deren Teilnehmerzahl aufgrund des Infektionsschutzes auf knapp über 80 Plätze begrenzt war, nahm die erlaubte Anzahl an Personen teil. Zu der Gegendemonstration auf dem Löherplatz erschienen in der Spitze mit circa 300 bis 350 Teilnehmenden deutlich mehr Personen als durch den Anmelder erwartet. Die Polizei reagierte hierauf gemäß ihres flexiblen Einsatzkonzeptes. Durch das Erweitern der Versammlungsfläche auf dem ausreichend großen Platz konnte sowohl die Versammlungsfreiheit gewährleistet als auch der gebotene Abstand zwischen den Teilnehmenden im Sinne des Infektionsschutzes ermöglicht werden. Kurz vor 19.00 Uhr endete die Versammlung auf dem Löherplatz. Die Veranstaltung in der Stadthalle war gegen 21.10 Uhr beendet.

