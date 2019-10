Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfallflucht in Heiligenborn und bei Schönbach - Hakenkreuz geschmiert - Dunstabzug brennt - Kontrolle entlarvt Drogen- und Schwarzfahrer -

Dillenburg (ots)

Herborn-Schönbach: Ausgewichen und im Graben gelandet -

Nach einer Verkehrsunfallflucht gestern Abend (30.10.2019) auf der Landstraße zwischen Schönbach und Breitscheid bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Gegen 18.50 Uhr war der 29-jährige Fahrer eines Renault Clios in Richtung Schönbach unterwegs. In einer leichten Kurve kam ihm ein Fahrzeug zum Teil auf seinem Fahrstreifen entgegen, so dass der Driedorfer mit seinem Clio ausweichen musste. Der Wagen geriet auf den rechten Fahrbahnrand, schleudert über die Fahrstreifen in den linken Graben und landete auf dem Dach. Der Driedorfer blieb unverletzt, sein 13-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen, sicherheitshalber ging es in eine Siegener Klinik zu weiteren Untersuchungen. Der Clio hat nur noch Schrottwert. Der unbekannte Unfallfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Breitscheid fort, ohne sich um die Verunglückten zu kümmern. Nach Einschätzung des Driedorfers handelte es sich um ein größeres dunkles Fahrzeug, möglicherweise ein Fünftürer oder Van. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Seelbach: Hakenkreuz auf Mülleimer -

Unbekannte brachten mit weißer Sprühfarbe ein Hakenkreuz auf einen Mülleimer am Radweg zwischen Burg und Herbornseelbach auf. Der Mülleimer steht neben einer Bank direkt am Ende der ehemaligen Bundesstraße zwischen den beiden Ortsteilen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter das Nazi-Symbol am Mittwoch (30.10.2019), zwischen 12.00 Uhr und 17.05 Uhr dort aufsprühten. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen. Wer hat die Täter beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Sprayern machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Driedorf-Heiligenborn: Geparkten BMW gedotzt und abgehauen -

Einen Schaden von mindestens 1.000 Euro blieben nach einer Verkehrsunfallflucht im Bornweg an einem braunen 5-er BMW zurück. Der Wagen parkte in der Nacht von Montag (28.10.2019) auf Dienstag (29.10.2019) entgegengesetzt der Fahrtrichtung vor der Hausnummer 30. Vermutlich beim Vorbeifahren prallte der Unbekannte gegen die Beifahrerseite des BMW. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Dunstabzug fängt Feuer -

Gestern (30.10.2019), kurz vor Mitternacht rückte die Wetzlarer Feuerwehr zu einem Küchenbrand im Karl-Kellner-Ring aus. Im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses hatte eine Dunstabzugshaube Feuer gefangen. Der Rauchmelder alarmierte einen Bewohner, der den Brand mit Wasser löschen konnte. Die Feuerwehr lüftete die Küche und nahm die Abzugshaube vom Strom. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Verletzte wurden den Ordnungshütern nicht bekannt. Die Rettungsleitstelle hatte vorsichtshalber eine Rettungswagenbesatzung zum Brandort geordert. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden.

Wetzlar: Gemeinsame Verkehrskontrolle von Polizei und Ordnungsamt Wetzlar -

Am Montagnachmittag (28.10.2019) kontrollierten Mitarbeiter der Polizeistation Wetzlar, unterstützt von Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Wetzlar, Verkehrsteilnehmer auf der Braunfelser Straße. Die Ordnungshüter nahmen dort unter anderem unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführer ins Visier. Sie stoppten einen 27-Jährigen in seinem Ford. Der in Leun lebende Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt auf der Wetzlarer Wache. Im Anschluss durfte er die Station wieder verlassen. Es folgt ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinflusses. Einem ebenfalls 27 Jahre alten Wetzlarer werfen die Polizisten das Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis vor. Er steuerte den Passat seiner Ehefrau, obwohl ihm seit 2013 wegen eines Alkoholdeliktes die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Da man als Halter eines Fahrzeugs verantwortlich dafür ist, dass der Fahrer einen Führerschein hat, wird auch gegen seine Ehefrau ermittelt. Auf sie kommt eine Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

