POL-LDK: - Zeugen nach Faustschlag am Riesenrad gesucht - Diebe in der Schule, in Einfamilienhaus und auf Baustelle - Flucht in Driedorf - Crash bei Ehringshausen - Skoda zerkratzt - Verkehrskontrolle

Dillenburg: Diebe in der Grundschule -

Die Johann-von-Stollberg-Schule rückte in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen dem 14.10.2019 (Montag) und dem 21.10.2019 (Montag) brachen die Täter eine Bautür auf gelangten so in das Materiallager der Baufirma. Hieraus ließen sie eine Aluleiter im Wert von ca. 300 Euro mitgehen. Die Reparatur der Aufbruchschäden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Über Terrassentür eingebrochen -

Mit Schmuck und zwei Handtaschen suchten Einbrecher in der Georg-Fey-Straße das Weite. Die Diebe verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchwühlten mehrere Zimmer. Den Wert der Beute können die Bewohner noch nicht beziffern. Die Reparatur der Terrassentür wird ca. 100 Euro kosten. Zeugen, die die Täter am Dienstag (29.10.2019), zwischen 15.15 Uhr und 19.00 Uhr beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Georg-Fey-Straße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Driedorf: Spiegel abgefahren -

Am Montag (28.10.2019), zwischen 11.30 Uhr und 20.00 Uhr beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Straße "Am Wallgraben" geparkten Polo. Der blaue VW stand in Höhe der Hausnummer 11. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte die Fahrerseite und riss den Außenspiegel ab. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise zu dem Flüchtigen oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Ford übersehen / Unfall fordert zwei Leichtverletzte -

In Höhe der Zufahrt zur A 45 prallten heute Morgen (30.10.2019) auf der Landstraße zwischen Ehringshausen und Kölschhausen zwei Fahrzeuge zusammen. Gegen 07.00 Uhr wollte die 30-jährige Fahrerin eines Opels von Ehringshausen kommend nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Kölschhausen herannahenden Ford. Der 49-jährige Fahrer im Focus konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und krachte in den Corsa. Die aus Ehringshausen stammende Unfallfahrerin kam mit Hüftprellungen und Schmerzen im Oberkörper ins Wetzlarer Krankenhaus. Ihr in Bischoffen lebender Unfallgegner zog sich Prellungen zu, er wird auf eigenem Wunsch einen Arzt aufsuchen. Da die Schwere der Verletzungen zunächst nicht bekannt und Betriebsstoffe der Pkw ausgelaufen waren, orderte die Rettungsleitstelle neben zwei Rettungswagen sowohl einen Notarzt, als auch die Feuerwehr zur Unfallstelle. Die Mitarbeiter der Feuerwehr banden die ausgelaufenen Stoffe und reinigten die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe der Sachschäden schätzt die Polizei auf ca. 16.000 Euro.

Wetzlar: Skoda zerkratzt -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte im "Johanneshof" an einem Fabia zurückließen. Der Skoda parkte im Zeitraum von Montagmorgen (28.10.2019) bis Dienstagmorgen (29.10.2019) in Höhe der Hausnummer 46. Zwischen 10.30 Uhr und 09.45 Uhr trieben die Täter Kratzer in den blauen Lack beider Fahrzeugseiten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Polizei fahndet nach Schläger / Gallusmarktbesucher nach Faustschlag schwer verletzt -

Mit einem zweitägigen Krankenhausaufenthalt endete für einen 34-jährigen Gießener der Besuch auf dem Gallusmarkt. Am 20.10.2019 (Sonntag), gegen 20.45 Uhr unternahm der Gießener auf der Lahninsel eine Fahrt mit dem Riesenrad. Mit ihm in der Gondel saßen drei junge Frauen um die 20 Jahre alt, die augenscheinlich aus dem südländischen Raum stammten. Als die Fahrt endete, sprach ihn direkt am Riesenrad ein junger Mann an und bat ihn mit Abseits zu kommen. Zunächst glaubte der Gießener, dass der Mann ein Mitarbeiter des Fahrgeschäftes sei. In einer dunklen Ecke schrie ihn der Unbekannte an, was ihm einfallen würde, mit seiner Freundin in eine Gondel zu steigen. Sofort danach schlug ihm der Mann mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer ging benommen zu Boden und musste von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt werden. Später im Krankenhaus stellte sich heraus, dass Jochbein und Kieferhöhle gebrochen waren. Er musste sich einer Operation unterziehen. Der 34-Jährige beschreibt den Schläger wie folgt: Anfang 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von athletischer bzw. sportlicher Statur. Seiner Einschätzung nach stammte der Mann aus dem südosteuropäischem Raum, vermutlich aus der Türkei. Der Mann hatte dunkle kurze Haare und eine dickere Nase. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung am Abend des 20.10.2019, gegen 20.45 Uhr am Riesenrad beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Schläger machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Rotlichtsünder, Gurtmuffel und Handybenutzer -

Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill legten am Dienstagnachmittag (29.10.2019) bei einer Kontrolle in der Ernst-Leitz-Straße ihren Fokus auf Regeltreue in Bezug auf Rotlicht, Gurt anlegen und Ablenkung. Zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr erwischten sie an der Einmündung zum Karl-Kellnerring vier Rotlichtsünder. Für diesen Verstoß werden 90 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg fällig. Einer der Sünder stammte aus der Ukraine, er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 115 Euro hinterlegen und durfte anschließend seine Fahrt fortsetzen. Ebenfalls vier Fahrzeugführer schafften es nicht die Finger von ihren Mobiltelefonen zu lassen. Auf sie kommen ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg zu. Drei Gurtmuffel wurden mit jeweils 30 Euro zur Kasse gebeten. Zudem bemängelte die Polizisten an fünf Fahrzeugen defekte Beleuchtung. Die Halter sind nun aufgefordert zeitnah die Birnen auszutauschen.

Wetzlar-Münchholzhausen: Rüttelplatte verschwunden -

Von einem Baulager unterhalb der Münchholzhäuser Brücke ließen Diebe eine rund 8.000 Euro teure Rüttelplatte mitgehen. Im Zeitraum von Montag (28.10.2019), gegen 16.30 Uhr bis Mittwoch (30.10.2019), gegen 08.00 Uhr suchten die Täter das Gelände auf. Mit einem Fahrzeug schafften sie die etwa 800 kg schwere Maschine der Marke "Bomag" davon. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Rüttelplatte nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

