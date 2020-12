Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Paketdiebe festgenommen

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnten Polizeibeamte am Samstag (12.12.2020) gegen 13.30 Uhr zwei Männer festnehmen, die im Verdacht stehen, zugestellte Pakete aus Wohngebäuden entwendet zu haben. Der Zeuge hatte die beiden 42 und 45 Jahre alten Männer dabei beobachtet, wie sie in einem Hinterhof an der Liststraße Warenetiketten entfernten und die Gegenstände dort offenbar versteckten. Der Zeuge sprach kurz darauf eine Polizeistreife an, so dass im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung die beiden Verdächtigen von Fahndungskräften in der näheren Umgebung entdeckt und nach kurzer Flucht festgenommen werden konnten. Bei den gebunkerten Waren und den auf der Flucht weggeworfenen Gegenständen handelte es sich um Bücher und Bekleidungsartikel im Wert von mehreren Hundert Euro. Da auch ein Retourenschein aufgefunden wurde, besteht der Verdacht, dass die beiden Tatverdächtigen von den Zustelldiensten ausgelieferte Waren von den Ablageorten entwendet haben. Bei den richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Woher die Artikel stammen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Wert des mutmaßlichen Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die beiden schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen deutschen Beschuldigten werden am 13.12.2020 mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

