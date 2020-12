Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Streit mit Taxifahrer Zeugen gesucht

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (11.12.2020) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Taxifahrer geschlagen zu haben. Der 25-Jährige stieg gegen 09.30 Uhr gemeinsam mit seiner 21-jährigen Begleiterin in Untertürkheim in ein Taxi ein. Die beiden sollen während der Fahrt die Plexiglasscheibe in dem Auto beschädigt haben, woraufhin es zu einem Streit zwischen den Fahrgästen und dem 54 Jahre alten Taxi-Fahrer kam. Der 54-Jährige beendete in der Ostendstraße auf Höhe der Hausnummer 85 die Fahrt. Als der Fahrer das Entgelt verlangte, kam zu weiteren Unstimmigkeiten, in deren Verlauf der 25-Jährige ihm ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend flüchtete er gemeinsam mit der 21-Jährigen in Richtung Ostendplatz. Ob es letztendlich zur Bezahlung des Fahrtgelds kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Flüchtigen nach einer kurzen Verfolgung vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten sie wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

