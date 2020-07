Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am 13.07.2020, gegen 16 Uhr, kam es auf Höhe der Dammstraße 18 zu einer Körperverletzung. Vier unbekannte Täter schlugen einem 46-Jährigen mehrfach ins Gesicht und traten ihm in den Bauch. Hierbei stürzte er rückwärts auf den Gehweg. Seine 51-jährige Lebensgefährtin versuchte dazwischen zu gehen und wurde ebenfalls zu Boden gestoßen. Die Täter konnten unerkannt in Richtung Innenstadt flüchten.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden: Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



