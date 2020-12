Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Überholen Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-VaihingenStuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Samstag (12.12.2020), bei dem in der Pascalstraße ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden und der Unfallverursacher weitergefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein 30 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Chrysler gegen 19.00 Uhr in der Pascalstraße Richtung Vaihingen. Auf Höhe der Hausnummer 100 überholte ihn ein unbekannter Autofahrer und schnitt ihn offenbar beim Einscheren. Der 30-Jährige wich nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und blieb in einem Straßengraben liegen. Der Unbekannte, der nicht näher beschrieben werden kann, fuhr weiter in Richtung Vaihingen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell