Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ohne Führerschein unterwegs

Landstuhl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerät ein 27-jähriger VW-Fahrer aus Saarbrücken in der Kaiserstraße in eine Verkehrskontrolle. Bei der weiteren Überprüfung wird festgestellt, dass der "Saarländer" nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wird die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin muss er mit einem Strafverfahren rechnen. |pilan

