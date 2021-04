Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Dacia Dokker entwendet

Bohmte (ots)

In der Zeit von Sonntag 21 Uhr bis Montag 05:50 Uhr, kam es im Hauweg zum Diebstahl eines Dacia Dokker. Der silberne Pkw war vor einem Haus im Abschnitt zwischen Am Brink und Tilingstraße abgestellt gewesen. Zuletzt wurde das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen "HH-MT 184" geführt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Autos geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell