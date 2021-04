Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Sporthalleneinbruch in Rulle

Wallenhorst (ots)

Über das Wochenende brachen Unbekannte in die Wittekindsporthalle am Prozessionsweg ein. Der oder die Täter brachen zwei Türen auf, entwendeten einen Defibrillator und beschädigten noch weitere Türen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

