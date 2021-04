Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Nach Diebstahl von Fahrrädern im Elhornweg - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen haben unbekannte Diebe zwei E-Bikes aus einem Carport im Elhornweg, unweit der Straße "Markenweg", gestohlen. Die beiden mit Faltschlössern gesicherten Fahrräder haben sich laut ihrer Eigentümer am Samstagabend gegen 20 Uhr noch an Ort und Stelle befunden. Bei den E-Bikes handelt es sich um zwei Fahrräder des Herstellers "Bulls". Eines von ihnen hat einen schwarzen Rahmen und einen Gepäckträger mit Fahrradkorb. Das andere Fahrrad hat einen orange-schwarzen Rahmen, ebenfalls einen Gepäckträger und ein fest verbautes Licht vorne und hinten. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib der E-Bikes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bramsche zu melden, Tel: 05461/915300

