Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstähle und Sachbeschädigungen in Kleingartenanlage

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag kam es in der Kleingartenanlage zwischen Vehrter Landstraße und An der Nette zu mehrere Beschädigungen und Diebstählen in Kleingärten. Unbekannte brachen Gartenlauben auf, drückten Zäune nieder und beschädigten gezielt weitere Gegenstände. Elektro- und Handwerkszeug wurde gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

