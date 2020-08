Polizei Essen

POL-E: Essen: Brand eines Imbisswagens beschäftigt Branddezernat

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen/Nord: Polizeibeamte und die Feuerwehr aus Altenessen wurden heute Morgen (Dienstag, 25. August) zu einem Brand an der Wilhelm-Nieswandt-Allee, Ecke Bömerheide alarmiert. Ein Zeuge (42) hatte Rauch an einem Imbisswagen bemerkt und den Notruf gewählt. Noch während die Polizeibeamten eintrafen, breiteten sich Flammen am Fahrzeug aus. Trotz des schnellen Anrückens von Feuerwehrkräften und der wenige Minuten andauernden Löscharbeiten wurde das Fahrzeug schwer beschädigt. Es wurde zur weiteren Begutachtung sichergestellt. Nach Rücksprache mit dem Besitzer wurde das Fahrzeug am Montag (24. August) gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz auf der Wilhelm-Nieswand-Allee abgestellt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen am Fahrzeug machen können werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

