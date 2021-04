Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Einbruch in Tankstelle

Berge (ots)

In der Nacht zum Montag, gegen 0:50 Uhr, kam es an der Hauptstraße zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Zwei unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen und durchsuchten diese. Die Täter beschädigten die Überwachungs- und Alarmanlage, stahlen Bargeld und Zigaretten. Wer Hinweise zu der Tat, auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690.

