Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frau nach versuchtem Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Nur wenige Stunden nach einem versuchten Einbruch konnte die Polizei eine tatverdächtige Frau festnehmen. Nach bisherigen Ermittlungen wollte die 31-Jährige in der Nacht auf Dienstag in einen Lebensmittelmarkt auf dem Oerweg einbrechen - dazu versuchte sie, eine Tür einzuwerfen. Von der mutmaßlichen Täterin existierte dank einer Videoüberwachung eine gute Beschreibung, so dass die Frau bereits am Dienstag festgenommen werden konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

